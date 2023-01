Neve molle | salta la discesa di St Anton Ma Goggia sabato è in gara nel superG

Tutto fermo per il secondo giorno consecutivo sulla pista di Sankt Anton dedicata a Karl Schranz. Lanella presente nella parte alta del tracciato ha impedito lo svolgimento della seconda prova cronometrata che era diventata indispensabile per la disputa della discesa femminile. Per questo ...Lanella presente nella parte alta del tracciato ha impedito lo svolgimento della seconda prova cronometrata che era diventata indispensabile per la disputa della discesa femminile. Per ...Tutto fermo per il secondo giorno consecutivo sulla pista di Sankt Anton dedicata a Karl Schranz. La neve molle nella presente nella parte alta del tracciato ha impedito lo svolgimento della… Leggi ...Sci alpino. Cambio di programma in Austria. Venerdì 13 gennaio è stata cancellata anche la seconda prova di discesa libera, gara dunque annullata, ma sabato 14 Sofia Goggia sarà in lizza nel superG, s ...