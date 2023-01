‘Nemmeno una virgola’ | il fortunato romanzo d’esordio di Guido Domingo

(Di venerdì 13 gennaio 2023)esordisce felicemente con la giovane casa editrice Pathos, intitolando la sua prima fatica Nemmeno una virgola (2021). Protagonista della vicenda è la Vecchia, una signora anziana, da anni rimasta vedova, sola, che non si aspetta più nulla dalla vita se non morire. Con quella che è chiamata la Figlia non hanno da anni un gran rapporto. Le giornate dell’anziana sono tutte uguali, senza sorprese e slanci. La donna ha buoni rapporti con il Vicino, che a volte le fa compagnia e l’aiuta con dei piccoli lavoretti. Un giorno l’uomo sta aggiustando la maniglia del frigorifero, quando, sistemando un pannello, trova 300.000 delle vecchie lire e, nei meandri delle interiora dello sportello rotto, scova infatti una busta postale ingiallita con su scritto un numero di telefono e al cui interno sono riposte trecentomila lire del vecchio ...

La Repubblica

...La direzione generale dell'azienda trasmette automaticamente al gestore il nuovo prezzo tramite... Non si capiscecome e dove applicare questi nuovi cartelli . In più dovremo comunicare ...Il centrocampo mi pareterra di nessuno se, tranne Amrabat, dobbiamo far riferimento, ... pochi, se penso che non avremo per circa un mese a disposizioneCabral. Taglio subito la testa al ... Mozart a Parma è una rarità ma Don Giovanni seduce il Regio