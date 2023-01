Nel consiglio direttivo di Autostrade Siciliane anche un imputato per turbativa d’asta Il sindaco di Messina | “Farà il bene dell’ente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per la Regione Siciliana non ci sono problemi: unperpuò far parte del nuovodi, che gestisce la-Palermo e la-Catania. Si tratta di Massimo Brocato, ingegnere, rinviato a giudizio in un processo che parte da un’inchiesta della procura di Patti su un giro di presunte turbativecontestate all’alloradi Falcone, un piccolo centro del Messinese. Tra ificiari delle aggiudicazioni pilotate, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stato appuntoBrocato, tramite la Artec Associati, società di progettazione oggi non più riconducibile a lui. Il nome di Brocato è stato ...