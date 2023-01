Negati i domiciliari al trapper Baby Gang | consumava cannabis quindi non deve curarsi

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il giudice delle indagini preliminari, Guido Salvini, ha respinto la richiesta di arrestipresentata dalla difesa di Zaccaria Mouhib, in arte, perché l’uso di cannabinoidi in questo caso non è considerabile tossicodipendenza. Ma «espressione di uno stile di vita comune al mondo dei». Il 21enne era finito in carcere lo scorso ottobre con altri ragazzi, tra cui il rapper Simba la Rue, per la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio in via di Tocqueville, nel milanese, durante la quale due senegalesi sono stati gambizzati. L’avvocato del ragazzo, Niccolò Vecchioni, aveva fatto richiesta deipresso una comunità per permettere adi «affrontare i problemi relativi all’abuso di sostanze». Per il gip il 21enne «ha per ...