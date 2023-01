Nathan Falco stilista a 12 anni | Briatore | “Lo assumerei subito”

Today.it

Flavio Briatore porta il figlioalla presentazione della sua collezione moda al Pitti Uomo . La collezione si chiama FB Privé ed è stata realizzata in collaborazione con il brand Suns Boards . La presentazione è ...... Elisabetta Gregoraci da Juicy Culture, mentre Flavio Briatore allo stand Suns Boards dove ha presentato la collezione ideata da lui e dal figlio dell'ex coppia,. Filippo Bisciglia Ma ... Nathan Falco: "Voglio seguire le orme di papà". Briatore orgoglioso ammette: "Lo assumerei subito" Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...La tre giorni della moda fiorentina, da sempre, è una passerella per i Vip. E Pitti Uomo 2023 non è da meno. La Kermesse porta a Firenze celebrità di ogni genere, giunti ...