Napoli | Zerbin accetterebbe un prestito al Bologna Corsport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il Corriere dello Sport fa luce sull’interessamento delper Alessio. L’attaccante delè finito nel mirino del Ds Sartori e, seppur il giocatore rivela di voler rimanere all’ombra del Vesuvio, ilvorrebbe mandarlo inin una squadra di Serie A. La volontà delè quella di voler convincere il giocatore a passare in rossoblù fino alla fine della stagione. Al momentoè ai margini della rosa con poche apparizioni in stagione e alpotrebbe trovare più spazio. Fino a qualche settimana fa,non aveva intenzione di lasciare, ora, però, le cose potrebbero essere cambiate. “Bene, non è che oraabbia rivisitato la sua idea, il punto è ...

AreaNapoli.it

Commenta per primo Il Bologna ha puntato su Alessio, attaccante classe '99 delper il quale era stato già fatto un tentativo in estate. Ora, il club azzurro potrebbe aprire al prestito per farlo giocare con più continuità.(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; ... Marfella; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele,; ... Pedullà: 'Il Bologna è tornato su Zerbin, la risposta del Napoli' Il Corriere dello Sport fa luce sull'interessamento del Bologna per Alessio Zerbin. L'attaccante del Napoli è finito nel mirino del Ds.Napoli-Juventus anticipo dellla della 18/esima giornata Serie A. Supersfida allo stadio ‘Diego Armando Maradona”,- sold-out – con calcio d’inizio alle ore 20.45 in diretta su /DAZN). Botta e risposta ...