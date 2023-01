Napoli | Spalletti | «Allegri? Nessun problema con lui | forse lui li ha con me»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le parole di Lucianonel pre partita diJuve: «Non ho problemi con. Casomai mi sembra lui li abbia con me» Lucianoha parlato a Dazn prima di-Juve. CONFRONTO CON– «Non ho nulla da scoprire, lo conosco abbastanza bene. Sono cose naturali, io non ho problemi con. Casomai mi sembra lui li abbia con me». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Duello- Allegri: è l'ora di- Juve!I padroni di casa, guidati in panchina da Luciano, arrivano all'appuntamento dopo la vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria di ...La Juve in attacco con Chiesa, Di Maria e Milik As12/11/2022 - campionato di calcio serie A /- Udinese / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Luciano- ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dall’inizio dello scontro diretto tra Napoli-Juventus, parlando di Massimilano Allegr ...SERIE A - Le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri per il big match del Maradona che apre il programma della 18esima giornata.