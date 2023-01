(Di venerdì 13 gennaio 2023) I tentacoli in Italia e all'estero: otto misure cautelari. Nel 2018 l'avvio delle indagini, l'acquisto sul dark - web: 31 persone arrestate in ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

I tentacoli in Italia e all'estero: otto misure cautelari. Nel 2018 l'avvio delle indagini, l'acquisto sul dark - web: 31 persone arrestate in ...Le indagini coordinate dalla Procura diLe indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno consentito di accertare l'operatività di un'associazione per delinquere ... Napoli, smantellato traffico internazionale di banconote false e criptovalute Le autorità hanno sgominato una banda di criminali che smerciava banconote false a Napoli, in un giro internazionale.I carabinieri del Comando antifalsificazione monetaria hanno smantellato un’organizzazione dedita dal traffico internazionale di denaro falso ...