Napoli | Politano non ce la fa | al suo posto Elmas

21:50 46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO Inizia la ripresa, c'è Elmas al posto dinel. 21:34 45+2' - FINE PRIMO TEMPO Finisce il primo tempo allo stadio Maradona:in vantaggio 2 - 1.FORMAZIONI UFFICIALI- JUVENTUSNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski;, Osimhen; Kvaratskhelia. All. SpallettiJUVENTUS (3 - 5 - ...55' - GOL DEL NAPOLI, HA SEGNATO RRAHMANI. La Juve si addormenta clamorosamente, forse per un cambio che doveva essere effettuato e poi viene rimandato. Ne approfitta Rrahmani che sugli sviluppi del c ...Subito un cambio per il Napoli ad inizio secondo tempo. Esce Politano per un resentimento musclare al polpaccio, al suo posto Spalletti fa entrare Elmas e non Lozano. Il macedone va prendere la stessa ...