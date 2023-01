Napoli | Manfredi | “Stop trasferte? Non penalizzare veri tifosi”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Io rispetto ovviamente le decisioni del ministro Piantedosi con cui abbiamo un’ottima collaborazione e con cui stiamo lavorando molto bene. E’ chiaro che mi augurerei che si penalizzassero iviolenti ma non i tanti sostenitori che seguono la squadra anche in trasferta e che ovviamente non hanno nulla a che fare con queiviolenti”. Lo dice, intervistato da TGcom24, il sindaco di, Gaetano, in merito all’ipotesi dialleper idel. “Un intervento più selettivo aiuterebbe a dare una risposta più efficace ad un problema che esiste ma che deve essere affrontato colpendo chi veramente si rende colpevole di questi atti così gravi e gratuiti”. “– ha ...

Agenzia ANSA

