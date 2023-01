Napoli | Lozano può salutare | due piste dalla Premier League

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In scadenza colnel 2024, Hirvingpotrebbe proseguire la sua avventura in. Secondo il Sun Arsenal e Newcastle sono...

Le probabili formazioni di- Juventus(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, ... Juan Jesus, Bereszynski, Olivera, Gaetano, Demme, Ndombele, Elmas, Zerbin, Raspadori,, ...Probabili formazioni- Juventus(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario ... Olivera, Bereszynski, Zedadka, Gaetano, Demme, Elmas, Ndombele, Raspadori, Zerbin,, ...Il difensivismo bianconero. E' il tema su cui insiste Spalletti che non ha dubbi sul piano tattico di Allegri: "Loro ci lasceranno campo, come si è visto anche con Cremonese e Udinese, e ripartiranno ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Mi aspetto un Napoli-Juventus spettacolare, come lo è sempre stata. Questa è la vera sfida degli u ...