Napoli | lezione alla Juventus

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Unadi calcio, sinfonia e concretezza. Notte di festa ubriacante chenon dimenticherà facilmente e che segna un prima e un dopo in questo campionato anomalo, spezzato in due dsosta mondiale ma che ha ritrovato il suo padrone esattamente dove lo aveva lasciato a novembre.umiliante per la, travolta al Maradona, incapace di contenere la bellezza di Osimhen e Kvaratschelia, in partita solo per una frazione di primo tempo e poi demolita dai partenopei. Luciano Spalletti ha vinto il confronto diretto con Massimiliano Allegri: troppo bello il suoper unache pure si presentava al cospetto della capolista reduce da un filotto di partite vinte (8) senza subire gol. Tutto inutile. E' finita 5-1 ma il risultato avrebbe potuto ...