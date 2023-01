Napoli | le pagelle di CM | Osimhen da impazzire | è tornato superKvara Spalletti da 8 | 5

Iltravolge la Juve 5 - 1: Osimhen doppietta, disastro bianconero LEDELMERET 7 Graziato da Di Maria. Miracoloso su una deviazione involontaria di Rrahmani. Fa il suo dovere ...Nella ripresa viene ingabbiato dal NapoliLocatelli 4.5 - Cerca di sporcare le linee di passaggio deldavanti la difesa, Zielinski lo segue con attenzione. Prestazione poco sotto la sufficienza.Il Napoli spazza via la Juventus e consolida il primo posto in classifica. Ecco le pagelle degli azzurri: Meret 7: intervento miracoloso sul finire del primo tempo sul tentativo di autogol di Rrhamani ...Il big match, al Maradona, tra Napoli e Juventus si conclude con la netta vittoria degli azzurri per 5-1. Il Napoli travolge la Juve 5-1: Osimhen doppietta, disastro bianconero ...