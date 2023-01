Napoli - Juventus | stasera il big match | le ultime dai campi e dove vederlo in streaming

La Gazzetta dello Sport

Dopo la guerriglia in A1 tra ultrà die Roma, Manfredi confida in una 'serata tranquilla' e auspica che il ministro Piantendosi non ponga lo stop alle ...Luciano Spalletti può sorridere e preparare le sue scelte, in vista della, senza l'assillo delle assenze. La squadra è al completo, ha recuperato anche il ...l'elenco dei convocati del:... Spalletti con Zielinski, Allegri con Di Maria-Milik: Napoli-Juve, le probabili Gentile sicuro: «Napoli Juve da pareggio. Vi spiego». Le parole dell’ex sullo scontro diretto Claudio Gentile è intervenuto a Radio Marte per parlare di Napoli Juventus. Le parole del grande ex bianco ...A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete", è intervenuto Giuseppe Cruciani, giornalista: “Stasera farà un tiepido tifo per la Juve. Non contro il Napoli, per la mia fidanzata e per ...