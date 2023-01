Napoli-Juventus | rivivi MOVIOLA | tutti gli episodi

La 18esima giornata di Serie A si apre con il big match tra, ora in corso. Allo stadio "Maradona" si stanno affrontando la prima in classifica contro la seconda: la squadra di Spalletti è arrivata a questa sfida con 44 punti, quella di ...- Anticipo di lusso allo stadio ' Maradona ', dove oggi (venerdì 13 gennaio, ore 20.45)apriranno il programma della 18ª giornata di Seria A dando vita a una super sfida che vale mezzo scuedetto . Primi in classifica a +7 sugli stessi bianconeri e sul Milan , gli ...88' - Tentativo di conclusione dalla distanza da parte di Kostic, non trova lo specchio della porta. Intanto è pronto l'ultimo cambio da parte del Napoli con Hirving Lozano. 84' - Fallo in attacco di ...Napoli fa festa con il suo pubblico e sogna in grande: allo stadio Maradona gli azzurri umiliano la Juventus con un 'pokerissimo' ...