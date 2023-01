Napoli-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

Devono ancora giocare, Atalanta, Lazio e. Ecco il tabellone, il calendario delle prossime partite e tutti i risultati ROMA - GENOA 1 - 0 - FIORENTINA - SAMPDORIA 1 - 0 IL CALENDARIO ...L'Inter sfiderà ai quarti la vincente di Atalanta - Spezia; la vincente Lazio - Bologna contro la vincente di- Monza; la vincente di- Cremonese contro la Roma e la Fiorentina contro ...«Solo in Italia una squadra che gioca come la Juventus può essere in lotta per un titolo...». Paolo Di Canio, adesso uno dei commentatori di punta di Sky Sport, certe cose non ...Sale l'attesa per la partita di stasera al Maradona e di conseguenza sale anche la tensione in vista con i riflettori puntati su Napoli e su quanto accadrà prima e dopo la sfida tra ...