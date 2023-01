Napoli Juventus | Osimhen a segno | è il secondo africano della storia a riuscirci

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Inizio scoppiettante deldi Spalletti che passa subito in vantaggio al quattordicesimo minuto, mettendo fin da subito le cose in chiaro. A sbloccare la gara è stato, tanto per cambiare, Victorche raggiunge quota undici gol in campionato mettendo a, tra l’altro, il primo gol contro lain carriera dopo averla affrontata quattro volte. Si ferma dunque, dopo otto partite consecutive e 680 minuti di imbattibilità, la striscia di clean sheet dei bianconeri e di Wojciech Szcz?sny che adesso dovranno reagire per tentare di riacciuffare la partita Victorda record: è ilL’attaccante nigeriano del, oltre ad aver segnato il primo gol ...