Napoli Juventus… Match day della 18ª giornata

(Di venerdì 13 gennaio 2023). Si gioca per la vetta-Juventus andrà in scena questa sera, nell’anticipo18esimadi Serie A, allo stadio “Diego Armando Maradona”. Sarà la sfida tra il miglior attacco del campionato, quello dei partenopei, con 39 gol fatti, contro i bianconeri titolarimigliore difesaserie A con soli 7 gol presi. Sarà anche scontro d’alta classifica con la squadra di Spalletti che punta alla vittoria per dare il là a una nuova fuga che significherebbe scavare di nuovo un solco di 10 punti sui rivali di sempre e mettere un’ipoteca sullo scudetto. Mentalità e gioco diversi dividono gli azzurri dai bianconeri, con Osimhen e compagni che vogliono dimostrare di saper fare gol alla difesa bunker di Allegri reduce da otto vittorie ...

Forza Napoli

Commenta per primo Massimo Mauro, doppio ex di, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera : 'Chi conosce il calcio sa che quasi sempre vince la squadra che gioca meglio. Un euro suPunto sulla ...La delicatezza di Gianfranco Zola è racchiusa in un sospiro. Dolcissimo. E in qualche secondo di silenzio, prima di ricordare quel- Juve in cui segnò lui. Ma non solo lui. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Serie A, Crotone-Juventus: quote, pronostico e probabili formazioni