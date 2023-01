Napoli-Juventus | manita dei partenopei | le reazioni social al 5-1

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Leal match, valevole per la 18^ giornata di Serie A 2022/2023. Clamorosadei, che in 70 minuti di gioco hanno rifilato cinque reti ai bianconeri. Prestazione clamorosa della squadra di Spalletti, che ribadisce le loro intenzioni in ottica scudetto e dà una severa lazione ai ragazzi di Allegri, che vedono interrompersi la loro striscia di imbattibilità dopo 8 gare e subiscono 5 reti in un solo colpo (dopo le 7 subite in campionato). Di seguito le. Che dire? Da milanista Complimenti e solo applausi per questoSono avanti di 5 gol e continuano a lottare su ogni pallone..questa è la mentalità che una grande squadra deve avere SEMPRE! #Juve — ...