Napoli-Juventus | le formazioni ufficiali Le scelte di Spalletti sui ballottaggi

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 13 gennaio 2023)vs: Leper big match della 18esima giornata di Serie A al ‘Maradona. Il grande giorno è arrivato: il ‘Maradona’ si prepara per ospitare uno dei match più attesi della stagione, conche si sfidano per accorciare o allungare il distacco in classifica. Entrambe le squadre hanno obiettivi ambiziosi, con l’allenatore azzurro Lucianoche mira a consolidare il primo posto in classifica e Massimiliano Allegri che cerca di dare continuità alla striscia positiva della. Il tecnico bianconero ha preferito mantenere un profilo basso in conferenza stampa, mentreha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti contro avversari costretti a vincere per ...