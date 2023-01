Napoli-Juventus | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ecco ledi, anticipo della 18a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20 e 45 allo stadio Maradona. Ilsi trova in testa al campionato, con 44 punti conquistati. La squadra di Luciano Spalletti con una vittoria potrebbe allugare ulteriormente sui bianconeri in ottica scudetto. Gli azzurri dopo la prima sconfitta stagionale, arrivata contro l’Inter, hanno subito ripreso la marcia. Infatti hanno superato la Sampdoria in trasferta nello scorso turno di campionato. L’allenatore schiera i suoi con il 4-3-3, con Osimhen preferito a Raspadori come attaccante. Lasi trova al secondo posto della Serie A, con 37 punti. Si trova al secondo posto in campionato, a paripunti con il Milan. Nella scorsa giornata gli uomini di Massimiliano ...