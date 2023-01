Napoli-Juventus | il saluto tra Spalletti e Allegri | stretta di mano | il tecnico azzurro fa il primo passo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Era uno dei momenti più attesi della serata di, forse paradossalmente più dei novanta minuti di gioco. Dopo le schermaglie di un anno fa, le battute di ieri e la nuova frecciata di oggi, in molti erano curiosi di capire quale sarebbe stato iltra Lucianoe Massimiliano. Ebbene, è arrivata unadi, con ildi Certaldo che ha espressamente chiesto ai suoi collaboratori di cercare il rivale per il, facendo così il. SportFace.

La 18esima giornata di Serie A si apre con il big match tra, ora in corso. Allo stadio "Maradona" si stanno affrontando la prima in classifica contro la seconda: la squadra di Spalletti ha 44 punti e vuole provare ad allungare ancora, quella ...20:45 1' - FISCHIO D'INIZIO E' iniziato l'incontro allo stadio Maradona tra. 20:33- Juve, le parole di Allegri "Spalletti Io ho solamente fatto una battuta, quando ci sono ...20:42 - Ecco le due formazioni che entrano in campo: tutto pronto per Napoli-Juventus! 20:19 - Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro ...Tutto pronto per Napoli-Juventus, con Massimiliano Allegri che ne è consapevole: secondo il tecnico sarà una sfida particolarmente complicata ...