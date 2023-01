Napoli-Juventus | i convocati | Kim c’è

La Gazzetta dello Sport

Riaprire il lucchetto, per se stessi e per chiunque voglia o riesca a approfittarne. O dare l'ultima mandata alla serratura già apparentemente chiusa. A chi affidare la regia dellanella partita che vale come un cancello del campionato A poche ore dal fischio d'inizio, il dubbio è davvero uno soltanto, nella testa di Massimiliano Allegri : Paredes o FagioliAlle 17.30 apriranno i tornelli e inizierà con largo anticipo l'afflusso al Maradona dei 60 mila spettatori attesi stasera per la sfida tra, considerata ad alto rischio per l'... Spalletti con Zielinski, Allegri con Di Maria-Milik: Napoli-Juve, le probabili Non si sono lasciati nel migliore dei modi Arkadiusz Milik e il Napoli, ma soprattutto non si sono lasciati nel migliore dei modi Arkadiusz Milik e Aurelio De Laurentiis. Sei mesi fuori squadra prima.Xavier Jacobelli si è espresso ai microfoni di Radio BiancoNera e ha parlato del match tra Napoli e Juventus: “Sommando il valore dell’organico del Napoli con ...