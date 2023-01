Napoli-Juventus | è già bivio tricolore

La Gazzetta dello Sport

Nelhanno preso Kim che qualitativamente è un gran giocatore, ma prima di paragonarlo ad altri grandi, aspetterei un po' di tempo, anche perché in Italia, al primo errore diventi scarso subito'......45 Fenerbahçe - Bayern 79 - 71 19:00 Crvena Zvezda - Monaco 92 - 68 20:00 Berlin - Real Madrid 77 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 20:45CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 ... Spalletti con Zielinski, Allegri con Di Maria-Milik: Napoli-Juve, le probabili La Juventus avrebbe messo nel mirino il giovane Barco in ottica calciomercato: il Boca Juniors, intanto, rifiuta un'offerta ...Ufficiale l'elenco dei convocati per la gara del Napoli contro la Juventus. Tutti a disposizione dell'allenatore con il recupero di Kim in difesa. Grande abbondanza di scelte per ...