Napoli-Juventus | dove vedere il big match della 18ª giornata

Leggi su zon

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tra pochi istanti assisteremo ad uno degli incontri sportivi più importanti dell’attuale campionato di Serie A, giunta alla sua 18esima: stiamo parlando di. Dopo la fine dei Mondiali di calcio che hanno visto trionfare l’Argentina sulla Francia, la Serie A è tornata in campo da diversi giorni e quella che si annunciava già un bigè diventato ancor di più di maggiore interesse, non solo per chi tifa le dirette interessate, ma anche per chi non vuole mancare a questo scontro diretto. L’attenzione sulla partita che si giocherà oggi venerdì 13 gennaio alle ore 20.45, allo Stadio Diego Armando Maradona di, è tanta: da una parte abbiamo in casa la squadra napoletana che è al momento al primo postoclassifica con un largo vantaggio sulle sue ...