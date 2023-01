Napoli-Juventus | De Laurentiis a sorpresa nell’albergo bianconero | il retroscena

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Curiosoche ha visto coinvolto il presidente del, Aurelio De, avvistato nella hall dell’albergo dellaCuriosoche ha visto coinvolto il presidente del, Aurelio De, avvistato nella hall dell’albergo della. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una curiosa coincidenza tra il numero uno azzurro e il club, che per l’occasione ha cambiato appoggio come hotel.della vigilia, che i bianconeri vivono al Britannique, dopo essere stati per anni al Parker incontrando proprio De. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Portieri : Francesco Borriello (Parma), Manuel Ravasio (Hellas Verona); Difensori : Stefano Turco (), Saverio Domanico (), Luigi D'Avino (), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Saer ...Lo ha detto il tecnico delLuciano Spalletti rispondendo alle parole del collega dellaMassimiliano Allegri. " Per i risultati fatti io non ho confronti con lui - ha detto Spalletti - ...Si avvicina il fischio d'inizio del big match del Maradona tra Napoli e Juventus, sfida chiave per il futuro del campionato che metterà davanti le formazioni di… Leggi ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Juventus, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.