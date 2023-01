Napoli-Juventus | Chiesa verso l’inserimento a partita in corso CorSport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il Corriere dello Sport si interroga sull’utilizzo di Federiconelladi questa sera tra. L’attaccante di Allegri è stato fondamentale nella vittoria contro l’Udinese pur entrando dalla panchina. Il dubbio è se anche questa sera sarà impiegato da subentrante. Così il Corriere dello Sport sull’utilizzo dicon la: “Gira che ti rigira, il dubbio di Max Allegri è lo stesso ormai da qualche giorno. È dall’immediato post-Udinese che dalle parti della Continassa si ragiona sull’utilizzo di Federico: continuare a sfruttarlo come arma tattica per spaccare laa gara ino lanciarlo finalmente titolare dopo un anno e quattro giorni dall’ultima volta? A tale proposito è rimasto ...

