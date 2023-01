Napoli - Juventus 5 - 1 | la manita azzurra vale il +10 - Sport - Calcio - quotidiano net

Sempre 5 - 1, sempre. Con questo risultato gli azzurri vinsero la Supercoppa italiana nel 1990 contro ladi Baggio e Maifredi.Il migliordella stagione demolisce la. Devastante Osimhen, migliore in campo. Ma sono tutti gli uomini di Spalletti a giocare una partita quasi perfetta. Nellainvece si salvano solo in ...La squadra di Spalletti dà un nuovo importante segnale al campionato con il successo per 5-1 sulla Juve. Il Napoli va a + 10 su Juve e Milan (i rossoneri devono ancora giocare) ma dimostra una condizi ...Ha vinto, “pardon” dominato, la squadra che di più vuole conquistare questo scudetto. Ha vinto, anzi dominato, il Napoli di ...