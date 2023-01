Napoli - Juventus 2 - 1 diretta | Osimhen e Kvara | accorcia Di Maria

Ha esultato ai gol e non si è trattenuto Aurelio De Laurentiis . Il presidente delsta assistendo alla partita contro ladalla tribuna dello stadio Maradona. Le telecamere lo hanno inquadrato anche quando De Laurentiis ha mimato il gesto relativo al classico coro "...In campo2 - 1 DIRETTA Al 42' rete di Ángel Di María! Il Fideo vince un rimpallo all'interno dell'area e trova fortuitamente Milik. Il polacco scarica il pallone sul mancino di Di Maria, che ...Il video del gol di Victor Osimhen in Napoli-Juventus: dopo quattordici minuti crolla il muro bianconero, con una grande girata da parte di Kvaratskhelia che viene però respinta da Szczesny, il portie ...Napoli - Juventus 2-1 alla fine del primo tempo. Osimhen e Kvara firmano il doppio vantaggio azzurro, Di Maria accorcia.