Napoli-Juve | tutto pronto al Maradona Tanti georgiani per seguire Kvara

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il giorno dintus, la partita più sentita dal pubblico di fede azzurra. Uno scontro diretto per lo Scudetto, una gara daesaurito. Sono previsti poco meno di 60mila spettatori allo stadio. Biglietti esauriti già da diversi giorni. Visto il gran pienone, per cui si prevede sia il record di presenze ma anche di incasso, la società ha invitato i tifosi ad anticipare il proprio arrivo allo stadio. Tornelli aperti a partire dalle ore 17:30. Gran dispiegamento di forze dell’ordine anche in virtù dei 4mila tifosi bianconeri che affolleranno il settore ospiti, anch’esso gremito in ogni ordine di posto. C’è grande attesa per tutti i protagonisti dintus. I tifosi si aspettano il primo gol di Victor Osimhen, capocannoniere della ...

Lapo Elkann lancia un messaggio a poche ore di distanza da, che si giocherà questa sera allo stadio Maradona alle ore 20.45 . Un monito di incoraggiamento ai bianconeri che arriva tramite un video pubblicato sul proprio account Tik ...Parliamo di Kalidou Koulibaly, che invecese la guarderà tranquillamente dal divano. Non come nel 2018, quando una sua incornata da corner all'Allianz Stadium alimentò le speranze ...Tifosi in 'pellegrinaggio' al murale di Maradona. Foto ricordo tra i vicoli con le maglie del Napoli indossate. Statuette del nuovo idolo.A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giuseppe Cruciani, giornalista: "Farò un tiepido tifo per la Juve, ma non un tifo contro il Napoli. Semplicemente per la mia ...