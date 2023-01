Napoli-Juve | Mauro | 'Allegri fortunato | parla con i diavoli Spalletti meglio di Sarri | ecco perché è calato Kvara'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Massimo, doppio ex dintus, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Chi conosce il calcio sa che quasi...

La Gazzetta dello Sport

La delicatezza di Gianfranco Zola è racchiusa in un sospiro. Dolcissimo. E in qualche secondo di silenzio, prima di ricordare quelin cui segnò lui. Ma non solo lui. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...Ha giocato nele da numero 10 raffinato qual è stato è convinto che Kvaratskheila e Di Maria siano trequartisti che agiscono sulle fasce. Ecco i suoi ricordi die le sensazioni sulla gara di stasera rivelate a La Gazzetta dello Sport. VIALLI - "Era il 1992, perdemmo 3 - 2, io realizzai una rete ... Spalletti con Zielinski, Allegri con Di Maria-Milik: Napoli-Juve, le probabili A seguire il match tra il Napoli e la Juventus ci sarà anche il presidente della squadra azzurra Aurelio De Laurentiis che per l’occasione ha soggiornato proprio nell’hotel della squadra bianconera. I ...Napoli-Juve, ovvero differenze storiche, tattiche e anche di proprietà come spiegato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ...