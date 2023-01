Napoli - Juve | il doppio ex Ferrara | ' Allegri fa giocare male gli avversari | ma sentirà più pressione di Spalletti'

Tuttosport

Sarà un test importante per il. La prima volta che affronta una big in casa'. Chi avrà più pressione addosso 'La Juventus ha più necessità, visto che deve restare agganciata al. Ha ...Commenta per primo Dopo la parentesi della Coppa Italia torna il campionato di Serie A e lo fa già di venerdì con uno dei match più attesi dell'anno.dirà molto delle ambizioni dei bianconeri di porre fine alla corsa degli azzurri ma il 18esimo turno prevede tante sfide interessanti. Eccole, con le probabili formazioni di tutte le ... Napoli-Juve, nessun divieto di trasferta: la decisione su controlli e filtraggio dei tifosi bianconeri Secondo il vostro direttore, avete tutto per arrivare in zona Champions…. “Il direttore è il direttore L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha analizzato ai microfoni di Mediaset la vittoria contro ...Tra gli ospiti presenti alla presentazione del nuovo album Panini “Calciatori 2022-2023” presso la Lega della Serie A c’era anche Ciro Ferrara. L’ex difensore azzurro ...