Napoli-Juve | i convocati di Spalletti | tutti a disposizione

La Gazzetta dello Sport

Il campionato non finirà in questo finesettimana qualsiasi risultato di". Proprio sulla scontro diretto di stasera Pioli non si è sbilanciato: "Me la godrò, da una parte la ...Spalletti: la formazione di Allegri JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri Spalletti con Zielinski, Allegri con Di Maria-Milik: Napoli-Juve, le probabili A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista: “Se tutto va come immaginiamo, il Napoli vince. Poi invece la realtà è che nei 90 minuti la ...Inchiesta Juve, l’ex CdA Marilungo interrogata otto ore dai pm. I dettagli e le ultime sulla vicenda Daniela Marilungo si è dimessa dal CdA della Juventus a fine novembre con una dichiarazione separat ...