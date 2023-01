Napoli-Juve | Allegri | “Serate come questa capitano…”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Questecapitano, ora ripartiamo”. Massimilianoprova a voltare pagina dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 che la suaha incassato sul campo del. “La sconfitta è stata meritata, siamo arrivati apartita con un carico di energie inferiori. Ilha fatto una bella partita, nel momento migliore nostro abbiamo incassato il secondo gol. Dopo aver accorciato le distanze abbiamo creato alcune situazioni”, dicea Dazn. “Poi ci sono anche queste, basta vedere il gol del 3-1. Abbiamo preso gol su situazioni leggibili. Quando si fanno errori del genere, è difficile non prendere gol. Il campionato è lungo, ora dobbiamo recuperare energie. Venivamo da 8 vittorie consecutive, ora dobbiamo ...

