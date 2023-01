Napoli-Juve | al Maradona ci saranno 200 georgiani con la maglia di Kvara

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Allo stadio, stasera, in occasione dintus,presenti anche 200con unaspeciale in onore ditskhelia. Lo scrive il Corriere dello Sport. “è passione, colore, un sold-out annunciato e a quanto pare anche un’attrazione turistica: ieri,all’aeroporto di Capodichino, è atterrato un charter dalla Georgia con a bordo duecento viaggiatori che hanno acquistato altrettanti biglietti per la grande sfida del. A cui assisteranno indossando ladi”. Si prevede il tutto esaurito allo stadio di Fuorigrotta, con aumento delle misure di sicurezza, soprattutto dopo quanto è accaduto domenica sull’autostrada A1. Il gruppo ...

LE PROBABILI FORMAZIONI(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny;..., in ballo lo Scudetto e non solo. Per chi conterà di più la sfida di questa sera al Maradona E' il giorno di, attesissimo big match di questa 18esima giornata di ...Paolo Di Canio commenta Napoli-Juve sfida che si gioca oggi allo stadio Maradona, sarà il confronto tra Spalletti e Allegri.Luciano e Max, frecciate tricolori", si legge stamane in taglio centrale su Il Mattino. Stasera la supersfida tra Napoli e Juventus: è già iniziata (a parole) la sfida tra ...