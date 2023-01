Napoli-Juve 5-1 | azzurri travolgono bianconeri

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Iltravolge lantus per 5-1 nell’anticipo della 18esima giornata della Serie A. Gli, primi in classifica, salgono a 47 punti. Irimangono a quota 37. Ildi Spalletti sblocca il risultato al 14? con Osimhen, che ribadisce in rete dopo la respinta di Szczesny sul tiro di Kvaratskhelia. Il georgiano firma il 2-0 al 39? approfittando di uno dei tanti disastri della difesa bianconera. Ladi Allegri torna in partita al 42? con Di Maria, che insacca di sinistro sfruttando la sponda di Milik. La ripresa è un monologo azzurro. Rrahmani al 52? firma il 3-1 con un destro secco su azione da corner. Osimhen al 65? firma la doppietta personale con un colpo di testa e al 72? il neoentrato Elmas chiude i conti: 5-1. Funweek.

22.40 Anticipo Serie A,- Juventus 5 - 1 Al 'Maradona' fa festa ilche allunga ancora in testa travolgendo 5 - 1 la, ora staccata di ben 10 punti. I partenopei partono forte e al 14' sono avanti:cross Politano,girata di Kvara,Szczesny respinge, ma non può ...Il big match, al Maradona, trae Juventus si conclude con la netta vittoria degli azzurri per 5 - 1. Iltravolge la5 - 1: Osimhen doppietta, disastro bianconero LE PAGELLE DELMERET 7 Graziato da Di Maria. Miracoloso su una deviazione involontaria di Rrahmani. Fa il suo dovere alla ...Il Napoli spazza via la Juventus e consolida il primo posto in classifica. Ecco le pagelle degli azzurri: Meret 7: intervento miracoloso sul finire del primo tempo sul tentativo di autogol di Rrhamani ...Szymon Zurkowski è ormai vicinissimo a salutare la Fiorentina. L'assalto dello Spezia sembra essere andato a segno... Il contratto di Zurkowski Il centrocampista polacco ha accettato l'offerta del clu ...