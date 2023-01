Napoli-Juve 5-1 | azzurri travolgono bianconeri | fuga per scudetto

Leggi su funweek

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Iltravolge lantus per 5-1 nell’anticipo della 18esima giornata della Serie A. Gli, primi in classifica, salgono a 47 punti. Irimangono a quota 37. Ildi Spalletti sblocca il risultato al 14? con Osimhen, che ribadisce in rete dopo la respinta di Szczesny sul tiro di Kvaratskhelia. Il georgiano firma il 2-0 al 39? approfittando di uno dei tanti disastri della difesa bianconera. Ladi Allegri torna in partita al 42? con Di Maria, che insacca di sinistro sfruttando la sponda di Milik. La ripresa è un monologo azzurro. Rrahmani al 52? firma il 3-1 con un destro secco su azione da corner. Osimhen al 65? firma la doppietta personale con un colpo di testa e al 72? il neoentrato Elmas chiude i conti: 5-1. LA PARTITA – Per la sfida ...