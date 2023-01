Napoli-Juve 2-1 LIVE | Osimhen e Kvara | poi la riapre Di Maria INTERVALLO

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Al Maradona, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium va in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Kvaratskhelia raddoppia per il: il georgiano subito in gol al primo confronto con lae zittisce i critici Kvaratskhelia raddoppia per il. Il georgiano appoggia in rete l'assist al bacio di Osimhen, lasciato libero dall'errore di lettura di Bremer. Per il georgiano si ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Osimhen, Di Maria FLOP: Bremer, Alex Sandro VOTI: a fine ...LIVE – E’ il giorno di Napoli-Juventus. Segui con noi la diretta testuale dell’incontro del Diego Armando Maradona. 42’ La Juventus accorcia. Di Maria. 39' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!42' - GOL DELLA JUVE! DI MARIA ACCORCIA! La Juventus torna subito in partita, ci pensa Angel Di Maria. L'argentino sfrutta di un'indecisione di Kim in area di rigore, raccoglie la sfera e si coordina ...