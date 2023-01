(Di venerdì 13 gennaio 2023) Due inchieste interne alle aziende sanitarie per capire cosa sia successo adCella, la bimba napoletanamartedì mattina a tree mezzo per «cause che riteniamo...

ilmattino.it

'Attualmente sono presenti su alcuni siti social foto che ritraggono la piccolaricoverata in rianimazione ed intubata. È una totale e inaccettabile violazione di ogni regola ...ospedale a, ...invece, l'abbiamo vista nell'ultima stagione in preda ad una sorta di crisi di identità. ... La città diha fatto da sfondo alle riprese delle tre precedenti stagioni, ed anche in questa ... Napoli: Elena morta a tre anni, inchiesta interna in due ospedali La drammatica coda del dramma della piccola Elena di soli 3 anni: la familiare non regge alla scomparsa della nipotina e muore di crepacuore ...Tragedia a Napoli, muore una bambina di soli 7 mesi, lo strazio sui social: "Assurdo leggere una notizia del genere, un abbraccio forte alla famiglia” ...