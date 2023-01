Napoli-Bologna | lavori in corso per un attaccante

CalcioNapoli24

Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio (ore 20.30), al Teatro Asioli di Correggio, va in scena Aspettando Godot di Samuel Beckett, una nuova produzione di Ert e Teatro didiretta da Theodoros Terzopoulos, con (in o.a) Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano, Giulio Germano Cervi, Rocco Ancarola. In breve: uno dei maggiori registi del teatro mondiale dirige ...Il programma e gli orari del weekend: Venerdì 13 gennaio Ore 20:45,Juventus - DAZN. ... Ore 15:00, Udinese- DAZN. Ore 18:00, Atalanta Salernitana - DAZN. Ore 20:45, Roma ... Sky - Il Bologna vuole Zerbin! Apertura del Napoli, si valuta il prestito L'edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Alessio Zerbin, cercato insistentemente dal Bologna: "Il Napoli starebbe pensando di ...Due nomi, per rispondere alla necessità di un ricambio offensivo, richiesto con insistenza da Motta. Il primo, nuovo, è quello di Facundo Pellistri.