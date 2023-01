Napoli | accoltellato 15enne dopo una lite sui social | è in pericolo di vita

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un ragazzo di 15 anni è indiessere statoper unascoppiata sui. È l’ipotesi fatta dalla polizia, che sta indagando sull’aggressione avvenuta mercoledì scorso nel quartiere di Scampia, alla periferia di, dove un 16enne ha inferto al ragazzo quattro o cinque coltellate all’addome. Il ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove stato operato ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, dietro il gesto ci sarebbe unascoppiata suitra settembre e ottobre forse per una ragazza. Il 16enne è stato arrestato per tentato omicidio aggravatoessersi costituito alla polizia. Lo scorso ...

