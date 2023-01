(Di venerdì 13 gennaio 2023) 'di', '', in riferimento a Leo. 'Figlio di puttana', per Gerard. No, non sonopronunciati sui social da anonimi leoni da tastiera. Sono epiteti apparsi ...

'Topo di fogna', '', in riferimento a Leo Messi. 'Figlio di puttana', per Gerard Piqué. No, non sono insulti pronunciati sui social da anonimi leoni da tastiera. Sono epiteti apparsi in messaggi, email e chat whatsapp della vecchia dirigenza del Barcellona. "Nano ormonizzato", "Topo di fogna": dalle carte del Barcellonagate insulti dei dirigenti a Messi e Piqué. In Spagna stampa scatenata dopo le rivelazioni de 'El Periodico' che pubblica il contenuto di e-mail e messaggi da parte della dirigenza contro i calciatori.