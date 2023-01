Mutui | abbiamo un problema | stangata mai vista | cosa si abbatte sul conto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Incurante della situazione economica in rapido deterioramento e sorda ai richiami che da più parti le sono arrivati sui rischi che la terapia adottata possa causare una recessione, la Banca centrale europea, per bocca di alcuni tra i suoi più importanti esponenti, ha rimarcato che continuerà ad alzare i tassi di interesse. Una cura da cavallo che, finora, ha portato a un incremento del costo del denaro di 250 punti base (2,5%). E che ha iniziato a far vedere i suoi effetti. Non sull'inflazione, che a dicembre ha battuto in ritirata soprattutto per la flessione dei prezzi dell'energia, ma sui. A novembre, stando ai dati pubblicati da Bankitalia, in Italia i tassi sui prestiti per comprare casa hanno toccato il massimo da otto anni. Bisogna infatti tornare al 2014 per trovare degli interessi così elevati. Il Taeg, che comprende anche le spese accessorie, ...