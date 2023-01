Muore il carabiniere travolto da una valanga in Val Gardena. Cordoglio di Mattarella

È morto all'ospedale di Bolzano il maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano , 49 anni, che martedì scorso era stato travolto da una valanga in Val Gardena, in Alto Adige. Il cordoglio del ...... mentre una quinta, il loro accusatore,in carcere in circostanze mai spiegate dopo aver ... I reati che ilGenna descrive sono molto gravi ma incomprensibilmente né lui né il giudice ...MONTECCHIO Ancora un morto nei boschi. Battuta di caccia finita in tragedia per un sessantatreenne di Tenaglie stroncato da un malore. Nel corso del pomeriggio di giovedì 12 ...Tragico incidente stradale sulla Statale 114, tra Agnone Bagni e Lentini, nel Siracusano, con la morte di un uomo, 59 anni, S.A., originario di Misterbianco. La vittima, secondo una prima ricostruzio ...