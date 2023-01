Muore 53 anni Lisa Maria Presley | Chi è stata l’adorata figlia del Re del Rock

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Se n’è andata improvvisamentedell’amatissimo Elvis. La notizia ha sconvolto tutti: ecco la sua vita È una delle notizie che non vorremmo sentire mai.54enne dell’iconico Elvis, è deceduta il 12 gennaio a causa di un arresto cardiaco, per il quale non c’è stato nulla da fare., morta per infarto a 54(ck12.it)Nata a Memphis il 1° febbraio del 1968, nella vita come il padre èuna cantautrice molto famosa:di Elvis e dell’attrice Priscilla, fin da piccola èal centro ...

ilgazzettino.it

Una bambina morta a Parigi, soffocata dentro la lavatrice di casa. Aveva 3. Secondo gli inquirenti, che hanno aperto un'inchiesta per appurare i fatti, i genitori (nella famiglia ci sono altri 4 bambini) si sono accorti della scomparsa della bambina e l'hanno cercata ...Un improvviso per un di ottoche è stamattina a (provincia di ). Il è deceduto in mattinata nella propria abitazione dopo essere stato colto da un malore le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono ... Infarto a 33 anni, muore Alessandro, attivista del centro Django. I colleghi danno l'allarme Un malore improvviso per un bimbo di otto anni che è morto stamattina a Cerignola (provincia di Foggia). Il bambino ...CERIGNOLA (FG) - Dramma a Cerignola. Un bimbo di 8 anni, dopo aver avvertito forti dolori alla testa sia ieri sera che questa mattina, è morto. La mamma dopo qualche ora è andata nella sua stanza per ...