Agenzia ANSA

In Pakistan, dopo quattro mesi dalla fine delle alluvioni, si continuano a registrareallarmanti di malaria e di malnutrizione. Lo riferisce Medici senza Frontiere () precisando che nelle province del Sindh e del Belucistan, le cliniche mobili dihanno trattato più di 42.Abbiamo registrato ancheallarmanti di malnutrizione acuta tra i bambini, dopo che le ... Inoltre, nelle ultime settimaneha distribuito kit per l'inverno a 6.000 famiglie che vivono in campi ... Msf, numeri allarmanti di malaria e malnutrizione in Pakistan - Asia (ANSA) - ROMA, 13 GEN - In Pakistan, dopo quattro mesi dalla fine delle alluvioni, si continuano a registrare numeri allarmanti di malaria e ..."In Pakistan, Medici Senza Frontiere (Msf) continua a registrare numeri allarmanti di pazienti affetti da malaria e malnutrizione tra le comunità colpite dalle recenti alluvioni ...