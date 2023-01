Movimento italiani senza cittadinanza | morto il portavoce Omar Neffati | “Cresciuto in un Paese ingrato | si batteva per i diritti di tutti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Un po’ italiano un po’ tunisino“. Così si presentava sui social, attivista per idel. Aveva 27 anni e ieri sera, giovedì 12 gennaio, è stato trovatovita nella sua casa a Sutri, in provincia di Viterbo. A dare l’allarme e ad allertare le forze dell’ordine sono stati gli amici e familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Ma una volta arrivati nella sua abitazione, i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Attivo nel Pd e nella Cgil, da tempoportava avanti la battaglia per una legge sullo Ius soli e per ottenere l’uguaglianza dei tantissimi ragazzi e ragazze figli di immigrati. Quasi un milione di giovani, ...