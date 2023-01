Mourinho e la frase su Zaniolo | che attacco a Candela!

Corriere dello Sport

Al termine del match Joséè intervenuto ai microfoni di Mediaset commentando il risultato ma non solo: il tecnico ha risposto anche alle parole di Vincent Candela che in una recente ...Josénon ci sta: quando, nel secondo tempo, poco prima del vantaggio della Roma firmato da Dybala, l'arbitro non ammonisce un giocatore del Genoa, Dragusin, Nicolò Zaniolo protesta e il direttore ... "Ma che è questo", la frase di Mourinho dopo il giallo a Zaniolo. E Dybala lo porta via La Roma vince e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di José Mourinho ha battuto il Genoa di Gilardino 1-0 grazie alla rete splendida di Paulo Dybala, entrato nel secondo tempo. Al te ...L'allenatore portoghese non gradisce l'ammonizione a Nicolò, il numero 22 a sua volta si innervosisce con il direttore di gara e interviene l'attaccante: momenti concitati all'Olimpico ...