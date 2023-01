Mottarone | sospesi per un anno il gestore e il direttore della funivia | «Gravi e reiterate inadempienze»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il tribunale del Riesame di Torino ha disposto la sospensione per undall’esercizio dell’attività di imprenditore nel settore dei trasporti per Luigi Nerini, ildel, e la sospensione per undall’esercizioprofessione per ildell’impianto Enrico Perocchio. La decisione accoglie la richiestaProcura di Verbania. Nerini e Perocchio sono tra gli indagati per la tragedia del 23 maggio 2021 in cui morirono 14 persone. I due erano stati arrestati tre giorni dopo l’incidente mortale per poi essere scarcerati dal giudice preliminare delle indagini Donatella Banci Buonamici, che lo scorso 29 maggio non aveva convalidato la richiesta di fermo e di misura cautelare. La procura fece ...

Le motivazioni Secondo i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Torino, Nerini era consapevole delle condotte del capo servizio della funivia del, Gabriele Tadini , che "non ...... il gestore della funivia del, e la sospensione per un anno dall'esercizio della professione per Enrico Perocchio, direttore dell'impianto e dipendente della Leitner. I due sono tra gli ... Mottarone, sospesi per un anno il gestore e il direttore dell’impianto. La decisione del Riesame Sospensione per un anno per Luigi Nerini, il gestore della funivia del Mottarone, e la sospensione per un anno dall’esercizio della professione per Enrico Perocchio, direttore dell’impianto e dipenden ...Nerini e Perocchio erano stati condotti in carcere pochi giorni dopo la strage del Mottarone del 23 maggio 2021, poi scarcerati dall’allora gip Donatella Banci Buonamici. I due sono tra gli indagati p ...