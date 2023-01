Mottarone | Riesame | Perocchio e Nerini sospesi per un anno

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Il tribunale deldi Torino, accogliendo la richiesta della procura di Verbania, ha deciso per la sospensione per undall'esercizio dell'attività di imprenditore nel settore dei trasporti per Luigi, gestore della funivia del, e la sospensione per undall'esercizio della professione per Enrico, direttore dell'impianto. I due sono tra gli indagati per la tragedia delin cui hperso la vita 14 persone.

La Stampa

